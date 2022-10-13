Sürpriz Ayrılık Sonrası Bomba İtiraf!

Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, milli futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşamaya başlamıştı.

İkili, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı.

Survivor Aleyna, Cengiz Ünder ile neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı.

"AŞIRI UYUŞAMADIĞIMIZI FARK ETTİK"

Son dönemde adı Sinan Akçıl ile anılan ancak yalnızca birlikte düet yapan Aleyna Kalaycıoğlu ilişkisinin bitme sebebini şu sözlerle anlattı: "Cengiz ile bir birbirimizi tanıma aşamasındaydık fakat kısa sürdü. Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik. Benim kariyer hedeflerimle onunki çok farklı ve ortak paydada buluşamadık aslında."

"ÖNCELİĞİM KARİYERİM"

Aleyna Kalaycıoğlu, ünlü futbolcunun kendisine karşı çıktığını da ima ederek "Benim istediğim sektör, onun o sektöre çok sıcak bakmayışı... Ben 24 yaşındayım ve benim için her şeyden önce kariyerim gelir" ifadelerini kullandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor.

Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021'de mücadele etmişti.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder (d. 14 Temmuz 1997; Sındırgı, Balıkesir) kanat mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giymektedir. Daha önce İstanbul Başakşehir, Roma ve Leicester City gibi takımların formasını giymiştir.