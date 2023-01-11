Sürpriz Ayrılık! İki Yıllık İlişki Bitti

Göksel, 2 yıl önce gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamış, kısa süre sonra da ‘Ben Fena Aşığım’ adlı bir albüm çıkarmıştı. "Aşık olunca kontrolü kaybediyorum. Baş etmesi zor bir duygu. Tüm kabuğum kırılıyor. Aynı zamanda birine bu denli yüksek bir duygu beslemek beni telaşlandırıyor. Canım yansa bile gitmesin isterim. Zaten aşk acısını da severim. Kalbim hiçbir zaman boş olmaz" demişti.

Ancak çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son verdi. Göksel’in birçok projesinde yer almaya devam eden Osman Şahin kendi solo albümünü çıkarmak için kolları sıvadı. Şimdiden 2 single çıkaran Şahin müzik dünyasında büyük ilgi gördü. (Posta)