Sürpriz Ayrılık

Ünlüler dünyasının bir dargın bir barışık çifti Kylie Jenner ile Travis Scott bir kez daha ayrıldı. Us Weekly’nin haberine göre, 25 yaşındaki reality show yıldızı ve kozmetik girişimcisi Jenner ile 31 yaşındaki rap şarkıcısı Scott, Noel tatilini ayrı geçirmelerinin ardından ilişkilerini bitirdi.

İkiliye yakın bir kaynak, “Kylie ve Travis yeniden ayrıldı. Noel tatilini birlikte geçirmeyi hedeflemişlerdi ama Kylie, arkadaşları ve ailesiyle Aspen’e gitmeyi tercih etti” dedi.

Kylie Jenner ve Travis Scott çifti, 2017’de ilişkilerine başladı. Kızları Stormi Şubat 2018’de dünyaya geldi. Ekim 2019’da ayrılan ikili, Mayıs 2021’de tekrar bir araya geldi. Çiftin Şubat 2022’de bir de oğulları oldu.