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Sürpriz Aşk! Özgü Kaya ile Eren Ören el ele görüntülendi
Ünlü oyuncu Özgü Kaya, yeni bir aşka yelken açtı. Son olarak Altın Kelebek Ödülleri'nde ödül alan ünlü oyuncu, dizideki rol arkadaşıyla Etiler'de el ele objektiflere takıldı. İşte detaylar...
Burak Serdar Şanal ile evliliğin eşiğinden dönen Özgü Kaya, yeni bir aşka yelen açtı. Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören ile Etiler Akmerkez'deydi.
Çift, "Setin araya girmesiyle beraber üç günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Çok mutluyuz. Projemizde güzel ilerliyor" dedi.
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