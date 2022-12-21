Sürpriz Aşk! Özgü Kaya ile Eren Ören el ele görüntülendi

Burak Serdar Şanal ile evliliğin eşiğinden dönen Özgü Kaya, yeni bir aşka yelen açtı. Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören ile Etiler Akmerkez'deydi.

Çift, "Setin araya girmesiyle beraber üç günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Çok mutluyuz. Projemizde güzel ilerliyor" dedi.