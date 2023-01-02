Sürpriz Aşk! İlan Ettiler

Leyla Tanlar, yeni bir aşka yelken açtı. Tanlar, Güzel Günler dizisindeki parnteri Burak Dakak ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti.

Çiçeği burnunda sevgililer Anıtkabir'e gitti. İkili, oradan selfie yaptığı kareyi Instagram'dan paylaştı. Çift, aşklarını ilan etmiş oldu.