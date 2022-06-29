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Sürpriz Aşk İddiası! Yakayı Ele Verdiler

Geçtiğimiz yıl Merve Çağıran'dan ayrılan Mahkum dizisinin yıldızı İsmail Hacıoğlu, kalbini meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı. İşte detaylar...

Magazin 29.06.2022, 10:25 29.06.2022, 10:45 arif hür
Sürpriz Aşk İddiası! Yakayı Ele Verdiler

Magazin dünyasında sürpriz bir aşk bombası patladı. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz sevgili oldu.

KARADENİZ TATİLİNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre, geçen sezon Masumlar Apartmanı dizisinde kamera karşısına geçen Gürbüz ile Mahkum’daki performansıyla hayranlık uyandıran Hacıoğlu hafta sonu Karadeniz tatilleri sırasında beraber görüldü.

Doğa aşığı olan iki sevgili birçok meslektaşı güney sahillerine inerken Karadeniz’in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti ve huzurlu bir tatilin tadını çıkardı. Hacıoğlu, Gürbüz’le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmedi.

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ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Gürbüz (d. 16 Şubat 1983, Çanakkale), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğmuştur. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı. 2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

İsmail Hacıoğlu’nun Oynadığı Diziler
Mahkum / Savaş ve Barış Yesari / 2021
Hükümsüz / Selim Demirci / 2021
Zümdürüanka / Cihan / 2020
Çocuk / Hasan / 2019
Mehmetçik Kutül Amare / Üsküplü / 2018
Zeyrek ile Çeyrek ‘Bir Ramazan Temaşası’ / Meftun / 2015
Osmanlı Tokadı / Fatih Sultan Mehmet / 2013
Şüphe / Aziz Kutlu / 2011
Firar / Civan / 2011
Gece Sesleri / Yağız Haksever / 2008
Beni Unutma / 2008
Sinekli Bakkal / Onur / 2007
Beyaz Gelincik / Memed Ali Aslanbaş / 2005
Bir İstanbul Masalı / Ozan Kozan / 2003
Koçum Benim / Ali / 2002

#Magazin #snob magazin #aşk #mahkum #aslıhan gürbüz #İsmail Hacıoğlu
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