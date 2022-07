Sürpriz Aşk İddiası! Trafikte Panik Anları...

‘Zeytin Ağacı’ adlı dizide rol alan ünlü isimler, yemek için buluştuklarını söyledi.

Muhabirlerle sohbet eden Murat Boz, "Çok güzel bir proje oldu. Seyircilerimizin tepkisini merakla bekliyoruz. Bu dönem biraz oyunculuğa ağırlık verdim" açıklamasını yaptı.

PANİK ANLARI

Öte yandan Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak’ın olduğu araç ise mekanın hemen 200 metre ilerisinde çevirmeye takıldı. Kamera ışıklarını bir anda gören çift, ilk başlarda yüzlerini gizledi. Özel şoförün sürdüğü araç kontrollerinin yapılması sonrası gönderildi.

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak’ın panik anları ‘Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?’ sorusunu akıllara getirdi.

İkilinin ismi 2017 yılında da aşk dedikodularına karışmış, o dönem Onur Saylak ile evli olan Büyüküstün hakkında ihanet iddialarını yalanlamıştı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni kökenli oyuncu, İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

2003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. Yine aynı yıl Gülizar adlı televizyon filminde Gülizar karakterini canlandıran Büyüküstün, bu rolüyle Sırbistan-Karadağ Uluslararası TV Festival Bar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide başrolde yer aldı, büyük bir çıkış yaptı. Aynı yıl Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırdı. 2006 yılında Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı. 2007 yılında Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor'la başrolü paylaştı.

Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Orta Doğu'da büyük bir üne kavuştu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN ÖZEL HAYATI

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris'de kendisi gibi oyuncu Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızlarını dünyaya getirdi.Çiftin evlilikler 5 Haziran 2017'de sona erdi. Büyüküstün son olarak işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadı.

SERKAN ALTUNORAK KİMDİR?

1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1999–2001 yılları arasında Amerika’da sırasıyla The Juilliard School Language and Acting Training programı, Cambridge School of Insitute, Long Island University dil programı ve Depaul University MFA Department of Drama programına gitti. 2001–2003 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Serkan Altunorak'ın Oynadığı Diziler

Evlilik Hakkında Her Şey / Bora Göktaş / 2022

Uysallar / Suat / 2022

Sana Söz / Erdem Karaca / 2021

Cesur ve Güzel / Bülent Aydınbaş / 2016-2017

Evli ve Öfkeli / Tarık Sönmez / 2015

Aşkın Kanunu / Vedat / 2017-2018

Muhteşem Yüzyıl / Taşlıcalı Yahya / 2012-2014

Şüphe / Tarık / 2013

Bir Günah Gibi / Suat / 2011

Melekler Korusun / Erkan / 2009-2010

Sınıf / Umut / 2008

Kara Duvak / Merdan / 2007

İmkansız Aşk / Cem / 2006

Karım ve Annem / Orkun / 2005

Ayrılsak da Beraberiz / Unisex Bekir / 1999

Serkan Altunorak'ın Oynadığı Filmler

Cebimdeki Yabancı / Metin / 2018

Roz'un Sonbaharı / Metin / 2008

Gomeda / Tolga / 2006