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Sürpriz Aşk İddiası
Sitare Akbaş ile yaşadığı ilişkiyi noktalayan popçu Murat Dalkılıç'ın sürpriz bir aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü şarkıcının, sürpriz aşk iddiası ise şaşırttı. İşte haberin detayları...
Sitare Akbaş ile yaşadığı ilişkiyi noktalayan popçu Murat Dalkılıç, yakın zamanda Feride Hilal Akın ile Can şarkısına düet yaptı. Klip de çektiler.
Murat Dalkılıç ile Feride Hilal Akın arasında bir lansman gecesinde sürpriz bir yakınlaşma olduğu iddia edildi. "Klip aşkı gerçeğe mi döndü?" yorumları yapıldı?" (Posta)
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