Sürpriz Aşk İddiası

Feride Hilal Akın ile Can şarkısına düet yaptı. Klip de çektiler. Sitare Akbaş ile yaşadığı ilişkiyi noktalayan popçu Murat Dalkılıç , yakın zamandailesınayaptı. Klip de çektiler.

Murat Dalkılıç ile Feride Hilal Akın arasında bir lansman gecesinde sürpriz bir yakınlaşma olduğu iddia edildi. "Klip aşkı gerçeğe mi döndü?" yorumları yapıldı?" (Posta)