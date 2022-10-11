Sünnet Derisinden Cilt Bakımı Yaptırmıştı... Yeni Kararı Şaşırttı!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.

Güzelliğini annesine ve babasına borçlu olduğunu söyleyen Görgüzel, "Kendime bakıyorum, stresten uzak yaşıyorum ve doğru besleniyorum. Güzelliğin en önemli sırrı genetik!" dedi.

"KAS VE KEMİK YAPISINA İYİ GELDİĞİNİ DUYDUM"

Geçtiğimiz aylarda sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklayan Görgüzel, yine çok konuşulacak sözler sarf etti. Görgüzel, "Şimdi de vücuduma ayı kanı enjekte ettirmek istiyorum. Kas ve kemik yapısına iyi geldiğini duydum. Buna ilişkin araştırmalarım sürüyor, kısa sürede kararımı vereceğim" dedi.

"EVLİ BİRİSİ YAZARSA İFŞA EDERİM!"

Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel, evli adamların kendisine mesaj attığını belirterek, "İlişkiler dejenere olmuş. Evli bir adam bana yazarsa vallahi ifşa ederim!

Kadınlar parası olan erkekleri o kadar çok şımartmış ki adamlarda ünlü kadınları rahatça elde edebiliriz diye düşünüyorlar" dedi.

"ÇOK MANYAK VAR"

Sözlerini sürdüren Görgüzel, "Sosyal medyadan iltifatlar alıyorum. Açıkçası hoşuma gidiyor ama sapkınca olanları engelliyorum. Çok manyak var! Allah sonumuzu hayreylesin" ifadelerini kullandı.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli; Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da doğdu. Oyunculuk yapan Selen Görgüzel, 43 yaşındadır.

Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

Selen Görgüzel'in Oynadığı Diziler

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır. Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.

SELEN GÖRGÜZEL ÖZEL HAYATI

Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan ile Roma’da evlendi. İkili, geçtiğimiz mart ayında boşandı.