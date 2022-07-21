Sünnet Derisinden Cilt Bakımı Yaptırdı

Selen Görgüzel, İstanbul'a kişisel cilt bakımı yaptırmak için geldiğini söyledi.

"SÜNNET ARTIKLARINDAN ELDE EDİLEN..."

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Özel bir klinikte sünnet çocuklarının sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücrelerden yapılan karışımı cilt estetiğinde kullandığını söyleyen Selen Görgüzel, "Anlatsam inanmazsınız, böyle bir yöntem gelişmiş.

Sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor, bende bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım, bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri de alınmış" dedi.

"HAMDİ BENİ SİLMİŞ VE ENGELLEMİŞ"

Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi beni Instagram’dan silmiş ve engellemiş. Halbuki ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı" diyerek şaşırttı.

Selen Görgüzel, geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan’dan anlaşmalı olarak boşanmış ancak mal paylaşımları tartışma konusu olmuştu.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli; Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da doğdu. Oyunculuk yapan Selen Görgüzel, 43 yaşındadır.

Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

Selen Görgüzel'in Oynadığı Diziler

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır. Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.

Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan ile Roma’da evlendi. İkili, geçtiğimiz mart ayında boşandı.