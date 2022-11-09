Şükrü Özyıldız'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi!

Oyuncu Şükrü Özyıldız, meslektaşı Büşra Cebe ile Etiler'de görüntülenmiş ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Nagazin Burada'nın haberine göre; Şükrü Özyıldız'dan bu kez kötü haber geldi. Spor yaparken ayağı kırılan ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.

Ünlü oyuncunun yakın çevresi talihsiz kazayı doğrularken kırılmanın söz konusu olmadığını ve Özyıldız'ın ayağının bandaja alındığını ifade etti.