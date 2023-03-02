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Stil İkonu Programında Büyük Değişiklik
Hande Sarıoğlu’nun Stil İkonu programından ayrıldığı ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından İvana Sert programa jüri olarak katıldı.
27 Şubat Pazartesi ilk bölümüyle Youtube'da yayınlanmaya başlayan, jüri üyeliğini Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın yaptığı Stil İkonu programının sunuculuğunu Hande Sarıoğlu üstlenmişti.
Fakat 4. bölüm sonrası, Hande Sarıoğlu’nun programda yer almayacağı ortaya çıktı. Alınan duyumlara göre, Hande Sarıoğlu ve Hakan Akkaya arasında 5. bölüm çekimi öncesi gergin anlar yaşandı, yaşanan tartışma sonrası 5. bölüm çekimlerine sunucusuz devam edildi.
Program ise yeni bir sunucu yerine, İvana Sert'i jüri olarak kadrosuna dahil etti.
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