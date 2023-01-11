Steven Spielberg’ün hikâyesinden ilham alan “Fabelmanlar” Altın Küre’den iki büyük ödülle döndü

Sinema tarihinin kilometre taşları arasında yer alan usta yönetmen Steven Spielberg, şu anda sinemalarda oynayan yeni filmi Fabelmanlar ile büyük başarıya imza attı.

En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Özgün Müzik dahil 5 dalda Altın Küre Ödülü adayı gösterilen The Fabelmans, 80. Altın Küre Ödül Töreni’nden 2 ödülle döndü. Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen ve Gabriel LaBelle gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen Ödülleri ile taçlandırıldı.

Yapımcılığını Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg ve Tony Kushner’in üstlendiği The Fabelmans, drama alanında En İyi Film Ödülü ve yönetmenliğini üstelenen Steven Spielberg ile En İyi Yönetmen Ödülü’nü almaya layık görüldü.

The Fabelmans, Steven Spielberg ve Tony Kushner ile En İyi Senaryo ödülü adayı olmuş; 16 yaşındaki hevesli film sevdalısı Sammy Fabelman’ın annesine hayat veren ve dört kez Akademi Ödülü® adayı olan Michelle Williams ile drama alanında En İyi Kadın Oyuncu, müziklerini üstlenen beş Oscar® ödüllü John Williams ile de En İyi Özgün Müzik ödülü adayı gösterilmişti.