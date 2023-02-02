Sosyetik Güzelin Instagram'ı Hacklendi

Sosyetik güzel Seben Koçibey'e hacker şoku... Instagram hesabının hacklendiğini söyleyen Seben Koçibey "Maalesef hesabımı çaldılar. Daha sonra çalan kişiler, arkadaşlarıma DM'den mesaj atarak, borç para istemişler. Hesabımı geri almaya çalıştık ama başarılı olamadık. Arkadaşlarım da onlara inanmasın. Ben de yeni hesap açmak zorunda kaldım" dedi.

Ticarete atıldığını belirten Koçibey, "Kurduğum mayo markasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz" diye konuştu.