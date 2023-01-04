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Sosyetenin Gözde İsmiydi! Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Cefi ve Yasemin Kamhi'nin küçük kızı Lara Kamhi, Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzun yıllar ışıltılı davetlerin görünen ismi Lara Kamhi, o ışıltılı davetlere veda ettiğini söyledi.
Cemiyet yaşamının ünlü isimlerinden Cefi ve Yasemin Kamhi'nin küçük kızı Lara Kamhi, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Uzun yıllar ışıltılı davetlerin görünen ismi Lara Kamhi, o ışıltılı davetlere veda ettiğini söyledi.
Yıllar önce müzikal çalışmalar da yapan ve davetlerden davetlere giden Lara Kamhi, uzun yıllar sonra yeniden görüntülendi.
Artık sanatsal davetlere katıldığını söyleyen Kamhi, "Evet beni her davette görüyordunuz, artık kendi işlerimle sanatla alakalı davetlerde yer alıyorum, ancak böyle yerlere çağrılırsam giderim, Işıltılı davetlere veda ettim, artık kendi sanat galerisi işlerimle meşgulüm, Kore'de bir sergi açacağım" açıklamasını yaptı.
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