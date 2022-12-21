Songül Öden Yılın Son Oyununu İranlı Kadınlara İthaf Etti

İstanbul’un en önemli kültür varlıklarının başında gelen, yenilenen yüzüyle İBB Kültür A.Ş.’ye ait olan 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nde seyirci ile buluşan, yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği Songül Öden’in tek kişilik oyunu Lâl Hayal izleyenleri adeta büyüledi. 7 farklı yaş ve sosyal statüden kadının trajikomik hikayesinin anlatıldığı oyunun Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nin ev sahipliğindeki gösteriminin biletleri hızla tükendi.

Her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunan tarihi yapıda, özel bir sahne kuruldu ve dokuya uygun ışıklandırma yapıldı.

Yerebatan Sarnıcının yankılanan akustiğinde “Bu yankılanan ses İranlı kadınlar için” diyen Songül Öden oyunu İranlı kadınlara ithaf etti.

Öden’in muhteşem performansı, Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nin tarihi dokusuyla birleşince, duygusal anlar yaşandı ve izleyiciler oyunu dakikalarca ayakta alkışladı.

Lâl Hayal oyunu 24 Ocak 2023’te Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nde izleyici ile tekrar buluşmaya hazırlanıyor!