Son Dakika
Soner Sarıkabadayı’dan yeni şarkı
Türkiye’nin en başarılı pop yıldızlarından Soner Sarıkabadayı, yeni şarkısı “PİR” i dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı’ya düzenlemesi dünyaca ünlü Türk prodüktör İlkay Şencan’a ait olan şarkı için Sarıkabadayı, “‘Birini sevmenin ‘Pir’ i nasıl olunur?’ sorusunun cevabı bu şarkıda” diyerek, dinleyicilerinde merak uyandırdı.
PDND Müzik etiketiyle yayınlanacak olan “PİR” in klibi için yönetmen koltuğunda Onur Oğuz oturdu.
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