Soner Sarıkabadayı’dan yeni şarkı

Sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı’ya düzenlemesi dünyaca ünlü Türk prodüktör İlkay Şencan’a ait olan şarkı için Sarıkabadayı, “‘Birini sevmenin ‘Pir’ i nasıl olunur?’ sorusunun cevabı bu şarkıda” diyerek, dinleyicilerinde merak uyandırdı.

PDND Müzik etiketiyle yayınlanacak olan “PİR” in klibi için yönetmen koltuğunda Onur Oğuz oturdu.



