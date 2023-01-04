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Son Dakika
Soner Arıca’dan Yeni Yıl Hediyesi
Son yıllarda yeni yılın ilk dakikalarında yayınladığı video kliplerle yılı karşılayan Soner Arıca, bu sene de geleneği bozmadı.
YouTube kanalının abone sayısı 500 bin kişiyi aşan Soner Arıca, söz ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu’ya ait olan “Umut Hep Var” isimli yeni şarkısının video klibini yılın ilk dakikalarında, hayranlarına yeni yıl hediyesi olarak, yayınladı.
Soner Arıca’nın; “İklim krizi ile birlikte tehdit altında kalan doğanın şarkısı olsun” diye tanımladığı “Umut Hep Var” şarkısının video klibi; korunmuş haliyle umutlu olmayı hatırlatan, Arıca’nın aile büyüklerinin çocukluğunun geçtiği, Aybastı Perşembe Yaylası’nda çekildi. Muhteşem Aybastı Perşembe Yaylası’nı video klip için Murat Genç, görüntüledi.
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