Soner Arıca Yönetmen Koltuğunda

Sıklıkla gerçekleşen sahne performanslarının yanı sıra akademisyen olarak Milli Eğitim Bakanlığında Sanat Koordinatörlüğü yapan Orçun Kolukırık'ın sözü ve müziği kendisine ait yeni şarkısı ‘Canım Sevgilim’in aranjesi ise Ahmet Uncu imzası taşıyor.

İzleyenlerin içini ısıtacak ve herkesin yüzünde küçük de olsa bir tebessüm bırakacak olan klibin yönetmen koltuğuna ise Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Soner Arıca oturdu. Soner Arıca'nın proje süresince Orçun Kolukırık’ı yalnız bırakmadığı single çalışmasının klip çekimleri Karadeniz’de yapıldı.





Şarkısını deprem bölgesinde felaketin acılarını yüreğinde taşıyan kadınlara ithaf ettiğini belirten genç şarkıcı, “Canım Sevgilim’ sözünden müziğine, klibinden aranjesine kadar tam anlamıyla kendimi ifade edebildiğim bir çalışma oldu. Bu yüzden kendimi çok huzurlu hissediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü şimdiden kutlu olsun. Müziğin iyileştirici gücüyle kalmamız, aynı hislerde ve aynı notalarda daha nice şarkılarda buluşmamız dileğiyle” diyerek duygularını dile getirdi.





Orçun Kolukırık'ın yeni projesi ''Canım Sevgilim'' DMC etiketiyle tüm müzik platformalarında ve klibi NetD Müzik Youtube kanalında müzikseverlerle buluşmayı bekliyor.