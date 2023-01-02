Soner Arıca ile Unutulmaz Yılbaşı

Sahneye modernize edilmiş bir smokinle çıkan Soner Arıca, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla izleyenlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.

Soner Arıca yeni yılı “İçinizde umudunuz hep var olsun, iyilik dolu bir yıl olsun” sözleriyle karşıladı.