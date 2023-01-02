Son Dakika
Soner Arıca ile Unutulmaz Yılbaşı
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, 31 Aralık gecesi Rixos Premium Göcek’te sahne aldı.
Sahneye modernize edilmiş bir smokinle çıkan Soner Arıca, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla izleyenlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.
Soner Arıca yeni yılı “İçinizde umudunuz hep var olsun, iyilik dolu bir yıl olsun” sözleriyle karşıladı.
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|P
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|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
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|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
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|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
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|15
|16
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|14
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|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
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|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
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|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
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|18
|32
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|32
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|18
|31
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|30
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|18
|30
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|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|16
|43
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|17
|34
|4. M. United
|16
|32
|5. Tottenham
|17
|30
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Brentford
|18
|26
|8. Fulham
|17
|25
|9. Chelsea
|16
|25
|10. Brighton
|16
|24
|11. Crystal Palace
|16
|22
|12. Aston Villa
|17
|21
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|17
|16
|16. Everton
|17
|15
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Nottingham Forest
|17
|14
|19. Wolves
|17
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4