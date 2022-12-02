Son kararı Alişan değil ben veririm!

Oyuncu Buse Varol önceki gün Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla buluştuğu kafeden çıkarken objektiflere takıldı. Dizi teklifleri aldığı ve gelen senaryoları okuduğunu söyleyen Varol "Görüşmelerim var inşallah olursa yapacağım. Bekleme modunda değilim daha çok çocuklarla vakit geçirip, onlarla ilgileniyorum. Hiç öyle bir kafamda şu ya da bu olsun diye bir şey yok yani ne gelirse okuyorum" diye konuştu.

“KENDİM OKUYUP KARAR VERİYORUM”

Varol, "Dizi teklifi geldiğinde kabul etmenizde Alişan Bey'in de etkisi oluyor mu?" sorusu üzerine "Hiç öyle ona 'Şu olsun bu olsun' diye sormadım yani önce ben kendim okuyup karar veriyorum. Böyle bir şey var sence nasıl diye soruyorum sadece. Öncelik benim fikrim. Herkesin kendi kararı kendine" şeklinde yanıt verdi.

“ALİŞAN’I DA İZLEYEMİYORUM”

Televizyon izlemeyi sevmediğini de sözlerine ekleyen Buse Varol, eşi Alişan'ın sabah programını da işi olduğunda izleyemediğini belirtip şöyle devam etti:

"Sadece bir dizi izliyorum güzel gördüğüm bir dizi var. Bazen 'Arka Sokaklar' denk gelirse ona bakıyorum. Televizyon izlemeyi sevmiyorum. Kışları bir yarışma programı var ona bakıyorum. Yalan söylemeyim genelde sabahları koşturmam olduğu için Alişan'ı da izleyemiyorum evde olursam izlerim."

