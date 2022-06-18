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Son Görüntüsü Sevenlerini Üzdü

Son olarak Kırmızı Oda adlı dizide rol alan Binnur Kaya, aylar sonra ortaya çıktı. Kaya'nın son görüntüsü sevenlerini şaşırttı. İşte detaylar...

Magazin 18.06.2022, 16:40 18.06.2022, 17:43 arif hür
Son Görüntüsü Sevenlerini Üzdü

'Kırmızı Oda', 'Avrupa Yakası', 'Türk Malı', 'Baba Evi' ve 'Yabancı Damat' gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Binnur Kaya, önceki gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı.

Tiyatro oyunu için geldiğini belirten Kaya, “Bugün ‘Vahşet Tanrısı’ oyunumuzun son oyunu için geldim. Biletler günler öncesinden tükendi herkes keyfini çıkarsın. Birazcık dinlenme moduna geçeceğim” dedi.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan 50 yaşındaki oyuncunun son görüntüsü sevenlerini şaşırttı.

Kaya'nın fazla kiloları ve rahat giyim tarzı gözlerden kaçmadı.

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya (19 Nisan 1972; Ankara), Türk oyuncudur. Ankara'da doğmuştur. Aslen Adanalıdır.1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosunda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır.

Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası adlı komedi türündeki dizinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolüyle En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

Binnur Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Kırmızı Oda (Doktor Hanım) (TV Dizisi)

2019 – Zengin ve Yoksul (Berrin) (TV Dizisi)
2018 ­- Bizi Hatırla (Sinema Filmi)
2017 – Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Şengül) (Sinema Filmi)
2017 -­ Bu Sayılmaz (Küçük Semiha) (TV Dizisi)
2015 ­- Analar ve Anneler (Neriman Hemşire) (TV Dizisi)
2013 ­- Şarkı Söyleyen Kadınlar (Esma) (Sinema Filmi)
2013 ­- 2014 ­ Aramızda Kalsın (Hüsne Celepoğlu) (izisi)
2012 ­- Mutlu Aile Defteri (Asuman) (Sinema Filmi)
2011 ­- Türkan (Kumru Hemşire) (Sinema Filmi)
2011 ­- Muhteşem Yüzyıl (Muskacı) (TV Dizisi)
2010 ­- Türk Malı (Abiye) (TV Dizisi)
2009 ­- Vavien (Sevilay) (Sinema Filmi)
2009 ­- Kampüste Çıplak Ayaklar (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)
2008 ­- Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi)
2008 ­- 2009 -­ Avrupa Yakası 5.ve 6. Sezon (Şahika Koçarslanlı) (TV Dizisi)
2007 -­ Kavak Yelleri (Binnur) (TV Dizisi)
2007 ­- Kara Yılan (Antepli Emine) (TV Dizisi)
2006 ­- Küçük Kıyamet (Filiz) (Sinema Filmi)
2006 ­- Hayatımın Kadınısın (Firdevs) (Sinema Filmi)
2005 ­- Babam ve Oğlum (Hanife) (Sinema Filmi)
2004 ­- Yabancı Damat (Nazire Demir) (TV Dizisi)
2003 ­- İnşaat (Ayşe) (Sinema Filmi)
2003 ­- Hadi Uç Bakalım (Düriye) (TV Dizisi)
2003 ­- Bekarlar (Binnur) (TV Dizisi)
2003­ – Bana Bir Şeyhler Oluyor (Hilmi ve Dursun’un kızı Kamile)(Video)
2001 ­- Yeni Hayat (Gülistan) (TV Dizisi)
2001 -­ Benimle Evlenir Misin (Sacide) (TV Dizisi)
2000 ­- Yedi Numara (Hürrem) (TV Dizisi)
2000 ­- Muhallebicinin Oğlu (Lale) (TV Filmi)
2000 -­ Güneş Yanıkları (Aylin) (TV Dizisi)
2000 ­- Abuzer Kadayıf (Solist) (Sinema Filmi)
1999 ­- Çarli (Hijyen) (TV Dizisi)
1999 -­ 5 Maymun Çetesi (TV Dizisi)
1998 ­- Kaçıklık Diploması (Ruh Hastası) (Sinema Filmi)
1998 -­ Dış Kapının Mandalları (TV Dizisi)
1997 ­- Baba Evi (Meryem) (TV Dizisi)
1995 ­- Bir Demet Tiyatro (Şamuran) (TV Dizisi)
1988 ­- Kaynanalar (Rukiye) (TV Dizisi)

#Magazin #haber #snob magazin #Kırmızı Oda #Binnur Kaya
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