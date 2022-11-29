Son Görüntüsü Gündem Oldu

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Acun Ilıcalı ile gözlerden uzak aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya, TikTok paylaşımlarıyla dikkat çekti. Altunkaya'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Magazin 29.11.2022, 11:27 29.11.2022, 11:32 arif hür
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2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, özel hayatı ve programlarıyla gündemden düşmüyor.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Hakkında Şaşırtan Gerçek!

SPOR SALONUNDAN ÇIKMIYOR

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya şu sıralar kendini spora verdi. Spor yaptığı anları paylaşan genç sevgilinin son hali de dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisini görenler "Göğüs estetiği mi yaptırmış?" ve "Görmeyeli baya değişmiş sanki" yorumlarında bulundu.

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AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ayça Çağla Altunkaya, 1999 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya’nın basketbol ile ilgilendiği biliniyor.

Altunkaya Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde görüntülenmişti.

Dönem dönem O Ses Türkiye kulisinden ve Masterchef kulisinden de fotoğraflar paylaşan Altunkaya, Ilıcalı ile mutlu birlikteliğine devam ediyor.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Ali Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969, Edirne), Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanıdır. Aynı zamanda Acun Medya Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının da sahibidir.

Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi hakkında belgeseller çekilmiş, kitap basılmış ve programlar yapılmıştır.

Bugüne kadar birçok farklı kategoride binden fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır pek çok kez Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır. 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında medya sektörünün prestijli haftalık eğlence ve ticaret dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır. Ilıcalı, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde yer almıştır.

ACUN ILICALI ÖZEL HAYATI

Üç evlilik gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu evliliklerden dört kızı bulunmaktadır. 1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiş, bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşinden boşanmıştır. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur. İkinci eşinden 2016 yılında boşandıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunmaktadır. Çift 2018 Kasım ayında boşanmıştır.

Ilıcalı, bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor.

''En büyük tutkum oyun oynamak, oynatmak, eğlenmek ve eğlendirmektir çünkü hayat bir oyun sahasıdır'' mottosuyla yaşayan Ilıcalı, adrenalin ve hız tutkusu ile de bilinmektedir. Ayrıca diğer hobileri arasında yarış tekneleri, spor arabalar ve motosikletler yer almaktadır. Dünyanın yükselen trendleri arasında yer alan e-spor ile de yakından ilgilenmektedir. İleri derecede futbol ve basketbol tutkunu olan Ilıcalı, dünyada gerçekleşen önemli turnuvaları takip ederek, yerinde izlemektedir. Ilıcalı aynı zamanda koyu Fenerbahçe taraftarıdır.

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