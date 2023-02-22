Sokak Hayvanları İçin 50 Ton Mama Desteği

Haçiko Başkanı Ömür Gedik ile Mamasepeti.com ve Timuçin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Timuçin, deprem bölgesindeki illere 1 yılda toplam 50 ton mama yardımı yapılacağını açıkladı.





"SOKAK HAYVANLARININ BİZE İHTİYACI VAR"



Haçiko Başkanı Ömür Gedik, "Deprem bölgesinde büyük bir yıkım yaşandı. Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun. Bu yıkım sonrasında, restoranlardan ve evlerden beslenme alışkanlığına sahip sokak hayvanlarının hepsi şu anda aç. Karıştıracak çöpleri bile kalmadı. Orası tekrar yapılandırılacak. Ve bu geçen süre içinde oradaki canlıların yanında olmamız lazım. Gerek barınaklara gerekse sokak hayvanlarına mama dağıtımımız devam edecek. Sinan Bey her ay 3 ton mamayı deprem bölgesine gönderecek. Haçiko ve Mamasepeti.com olarak biz ihtiyaç sahibi hayvanlarımıza bunu sağlayacağız. İlk tırlarımız yola çıktı. Hayvan insan diye ayırmadan, elimizden geleni yapacağız" dedi.



"50 TON MAMA YARDIMI YAPACAĞIZ"



Mamasepeti.com sahibi Sinan Timuçin, "Zor günler geçiriyoruz. Halkımız büyük bir felaket ile mücadele ediyor. Biz insanlarımıza yaptığımız yardım dışında, sokak hayvanlarımız içinde destek olacağız. Ömür Hanım’a teşekkür ederim. Onların yardımlarıyla deprem bölgesindeki illere toplam da 50 ton mama yardımı yapacağız. İlk tırlarımız yola çıktı. Mamasepeti.com olarak deprem bölgesinde olacağız. Tüm ihtiyaçlar için her zaman göreve hazırız" şeklinde konuştu.

