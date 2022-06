Şok Sözler! Verdiği Cevap Olay Oldu

Sosyal medya üzerinden yaşanan bu atışma sonrası Beyaz TV'de canlı yayına bağlanan İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses tarafından ihanete uğradığını iddia ederek şunları söyledi:

"YEDİ DÜKKANIN YEDİSİ DE BATAR MI?"

"Oğluna yedi dükkân verdim, hepsini batırmış neyin helalliği. Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim. Ben hiçbir kadını mağdur etmem Perihan Savaş da olmak üzere. Ben Adalet Hanım'dan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o, 7 tane dükkân verdim.

Hiçbir çocuğumu ihmal etmem. Bir tek en büyüğü hariç… Bir insana yedi dükkân verirsin yedisi de batar mı?

Onun ismini bile duymak istemiyorum. Bodrum’dan çıktım geliyorum bana çok ağır laflar etti. Onları şimdi söylemeyeceğim."

"ŞİRKETİN KASASINI BOŞALTTI"

Hastaneye gitti, eğer bir damla gözyaşı döktüysem… İhanete uğradım ihanete. Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor?

Neden benim ellerim kasılıyor, ‘hep içime atıyorum’ diye. Adalet Hanım senin bende ne hakkın var? Üç bin lira ödüyorum, daire verdim oturuyorsun.

"GÜLÇİN KARAKAYA'YA BÜTÜN MALIM FEDA OLSUN"

Bodrum’daki evime domuz yağı sürmüşler… Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Şu an o kişi ile ayrıyım. Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim, bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken o benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya’dır.

"Beni kadın düşmanı göstermeyin"

Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil, çocuklarım evlenmemi istemiyor ‘para gitmesin’ diye. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. hepsini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım. Lütfen beni kadın düşmanı göstermeyin.

Ahmet bana geldi yalvardı, ‘baba beni gel bu kadından kurtar’ dedi. Şu an evli olduğu kadın için sonra gitti barıştı."

AHMET TATLISES'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Babasının olay yaratan suçlamalarının ardından Ahmet Tatlıses patladı. Sosyal medya hesabından "Kamuoyunun dikkatine" başlıklı bir paylaşım yapan Tatlıses, "Her ne kadar aile mevzularından bahsetmek istemesem ve bugüne kadar bu konularda açıklama yapmaya mesafeli dursam da İbrahim Tatlıses'in benim, annem ve ailem ile ilgili yaptığı açıklamalar korkunç, akılalmaz ve gerçeği yansıtmayan iftiralara döndüğü için açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir" dedi.

Tatlıses'in şirket kasasını boşaltmadığını, babasından hiç dükkan almadığını savunan ve iş yerlerini kapatma kararının perde arkasını anlatan İbrahim Tatlıses'in oğlu şu açıklamayı yaptı:

YAŞANANLARI ANLATTI

"Kendisi vurulduğu dönemde beni kasasını boşaltmak ile suçlamıştır. İbrahim Tatlıses'in başına bu elim olay geldiğinde ben ameliyat ve tedavi sürecinde İstanbul hatta Almanya'da dahi devamlı hastanedeydim. Evinin de bulunduğu şirkete bir kez gittim, muhasebecisi eşliğinde bende anahtarı dahi bulunmayan evi ve kasası açıldı, sayım yapıldı.

Varlıkları muhasebecisi, şirket müdürü ve şirket çalışanları eşliğinde raporlanarak imzalandı. Buna o dönem herkes şahittir. Bir diğer bahsi geçen olay kendisinin 'Yedi dükkan verdim, hepsini batırdı' söylemiyle ilgilidir. Mecidiyeköy'de 2000'lerin başında bir dükkan açtım, kendisi franchise sistemini Türkiye çapında iptal etti.

İşlerimizin bozulmasıyla kapattık. Yine bu olaydan yıllar sonra bir AVM'de gıda üzerine dükkan açtım, yıllar sonra AVM'nin yüksek kira maliyetleri üzerine devrettim. İş hayatı normları içinde gerçekleşen bu hadiseleri 'Ben yaptım, batırdı' gibi aksettirmesini rahatsızlığına veriyorum. Nitekim kendisi benim yüzümden bir zarara uğramamıştır ve benim yıllardır süren kendi imkanlarımla sürdürdüğüm iş hayatım devam etmektedir. Bugüne kadar kendisi bana bir ev dahi vermemiştir ama bana ihtiyaç duyduğu her an gözüm kapalı canımı ortaya koymuşumdur."

"BU İDDİALARI ASLA KABUL ETMİYORUM"

Ahmet Tatlıses, 'Sevgilim Gülçin Karakaya ile ayırmak için büyü yaptılar' iddiası ve annesi Adalet Sara ile ilgili olarak ise "Değil annem kim olursa olsun dini inanışlarından ötürü kendi hür iradesiyle seçtiği kıyafet üzerinden birinin aşağılanmasına göz yumamam. Hiç kimse benim annemi 'kara peçeli' diyerek aşağılayamaz. Hiç kimse benim anneme 'yılan' diyemez. Benim annem kendi halinde, eşrafında herkesin saygı duyduğu eski bir devlet memuru ve namuslu bir kadındır.

Domuz yağı sürdüler, sevgilime büyü yaptılar, bizi ayırdılar' gibi ardı arkası kesilmez, korkunç, utanç verici iftiraları asla kabul etmiyorum ve milyonların önünde 'Büyü yaptılar, domuz yağı sürdüler' gibi açıklamalarıyla kendisinin akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim artmıştır. İbrahim Tatlıses yıllar boyunca kiminle ne istiyorsa onu yaşamış, söylemlerinde belirttiği gibi özel hayatındaki insanlara belli mallar vermiş ve evlatları tarafından asla özel hayatına karışılmamış, tek bir ilişkisine dahi yorum yapılmamış bir insandır" açıklamasını yaptı.

"RENCİDE ETMEK İSTEMİYORUM"

Babasının 'miras'la ilgili aldığı karara da değinen Ahmet Tatlıses, "Aile meselelerinin bu denli çarpıtılarak sırf beni tahrik etmek üzerine kurgulanmasından rahatsızlık ve üzüntü duyuyorum. Yıllarca neler yaşandığını, neler yapıldığını anlatmak bana yakışmaz, Her ne olursa olsun topluma mal olmuş bir sanatçı olarak kendisini rencide etmek istemiyorum. Üzerime atılmış bu aslı atarı olmayan suçlamalara cevap verip, susuyorum. Yine kendisinin katıldığı canlı yayında 'Ölmeden önce onlara öyle bir tuzak kuracağım ki' söyleminin yorumunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" mesajını yazdı.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses (d. 1 Ocak 1952, Şanlıurfa) ya da asıl adıyla İbrahim Tatlı, Kürt şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve bu sene 20. yılı olan İbo Show'da sunuculuk yapmıştır.

Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator'dur.

Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.