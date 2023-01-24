Şok iddia! Evlendiler mi?

Özcan Deniz ve modacı sevgilisi Samar Dadgar'ın evlendiği iddia edildi. Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın gizlice evlendiği iddiası sosyal medyanın gündemi oldu Bu konu ilk kez Söylemezsem Olmaz’da konuşuldu.

Bircan Bali, "Gizli bir evliliğinin yüzde 100 olduğunu düşünüyorum. Özcan gergin ilişki seviyor. Fotoğraflar ele veriyor" dedi. Arto, "Ben Özcan'ın evleneceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Ebru Şancı, "Bütün hepsinin ortak noktası para. Nişan olabilir evlilik değildir. Ben Özcan’ın yeniden evleneceğini düşünmüyorum. Özcan eli açık bir adam değil. Feyza'ya 22 bin TL ödüyor aylık nafaka olarak. Ev Özcan'ın üstüne ama kız oturuyor. Bir adam gidip kendisinden 30 yas genç bir kızı memleketinden alıp evleniyorsa, boşandıklarında da nafaka ödeyecek" şeklinde konuştu.