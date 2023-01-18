Şok Görüntüler! Nihat Doğan'ın Bebeğine Para Yağdırdılar!

baba olan Seyhan Soylu,olan Nihat Doğan 'ı evinde ziyaret etti. İranlı Arezoo Gharlar ile oğlu Badıkan'ı kucağına alan şarkıcının çocuğunu görmeye gidenler arasında Seyhan Soylu da vardı.

Soylu, Doğan'ın çocuğuna euro, dolar ve Türk Lirası yağdırdı. Soylu, "Çeyrek milyon yakışır" deyip yeni doğmuş bebeğe para yağdırdığı anlar gündem oldu. Sosyal medyaya düşen görüntüler tepki ise aldı. Doğan o anları, "Sünnet parası çıktı" diyerek, paylaştı.