Şok Çıkış: Kendilerini Kanıtlamak İçin Bodrum'a Geliyorlar!

Yaz aylarını Bodrum'daki yazlıklarında geçireceklerini söyleyen Nur Gümüşdoğrayan, Bodrum'da bir işletmecinin yaptığı, "Fiyatlar genelde 4 kat arttı ama biz 9-10 kat artırdık, yine de boş yerimiz yok. İnsanlar buraya tatil yapmaya değil, buraya gelebildiğini göstermek ve kendisini çevresine kanıtlamak için geliyor." açıklamasına destek verdi.

"BU AÇIKLAMANIN DOĞRULUK PAYI VAR"

Nur Gümüşdoğrayan, tartışma yaratan konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Magazin eklerine bakan birisiyim. O işletmecinin dediği gibi bir kesim var, sadece görüntü veriyor. Bu açıklamanın doğruluk payı var.

Geriye kalanlar da sosyal medyadan sürekli paylaşım yapıyorlar, herkese gittiklerini gösteriyor, bence doğru söylemiş."

Sözlerini sürdüren Gümüşdoğrayan, "İnsanlar görüntü vermek için Bodrum'a gitmiş olsalar bile bunun tatil fiyatlarının yükselmesinin bir nedeni olmaması gerekiyor" dedi.

NUR GÜMÜŞDOĞRAYAN KİMDİR?

1985 İstanbul doğumlu Nur Gümüşdoğrayan, 2004 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında birinci oldu ve Çin‘in Hainan adasındaki Miss World güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Katıldığı yarışmalardan sonra ise modellik kariyerine başladı.

Yıldırım Mayruk'un da aralarında bulunduğu ünlü modacıların defilelerinde yer alan Nur Gümüşdoğrayan, 2011 yılında yapılan “İstanbul Fashion Week” haftasında Nur Gümüşdoğrayan, 4 günde 10 defileye çıktı.Bir dönem Show TV ekranında yayınlanan Ben Burdan Atlarım adlı yarışmaya katılan Nur Gümüşdoğrayan, Günay Musayeva, Atilla Taş, Leyla Bilginel gibi ünlülerin de aralarında bulunduğu isimlerle yarışmıştır.

2014 tarihinde iş adamı Sarp İbrahimoğlu ile hayatını birleştirip Yaman ve Leyla adında iki çocuk sahibi oldu.