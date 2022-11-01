Soğuğa Meydan Okudu! Deniz Kenarında Yoga Yaptı

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş (45), 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenmişti.

Şimdilerde ekranlarda uzakta bir yaşam sürdüren Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, çıktığı Antalya tatilinden yeni fotoğrafını da paylaştı.

"MİNNETTARIM..."

Zeynep Tokuş, plajda deniz kenarında yoga yaptığı anları "Kışa girerken bu cennet vatanda, Kaş kampımızda, denizin tadını çıkarabildiğimiz, mis gibi kokusunu doya doya içimize çekebildiğimiz için minnettarım. Şükürle…" notuyla yayınladı.

ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?

Zeynep Tokuş (d. 1977, Ankara), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi Çocuklar Duymasın Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canlandırmıştır (2004) .

2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.

İlk evliliğini (2000-2004) iş insanı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş'un bu evliliğinden 5 Aralık 2001 tarihinde Kanada'da doğum yaparak oğlu Alp dünyaya geldi. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de (2005-2009) oğlu Ali dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Ağustos 2011'de Erdem Yılmaztürk’le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.

Zeynep Tokuş Filmografisi

Aşkın Kıyameti (2022) - Yoga öğretmeni (Konuk oyuncu)

Ayrılık (2009) - Tehmine

Umut (2009) - Suna Ergin

Kardelen (2008) - Miray

Beyaz Melek (2007) - Nazlı

Çocuklar Duymasın (2004) - Meltem

Vizontele Tuuba (2003) - Asiye

Esir Şehrin İnsanları (2003) - Nedime Hanım

Hırçın Menekşe (2003) - Deniz

Yazgı (2001) - Sinem

Vizontele (2001) - Asiye

Deli Yürek (1998-2001) - Zeynep