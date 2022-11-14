Flaş HaberSıla Türkoğlu'nun Instagram'la İmtihanı!
Siyah kuğu Wilma
International Top Model yarışmasının sunuculuğunu yapan Wilma Elles, genç tasarımcı Aslı Şener imzalı siyah dantel detaylı mini elbisesi ve şapkasıyla göz kamaştırdı.
Ünlü oyuncunun zarif güzelliğini yansıtmak isteyen Aslı Şener, tasarımında İtalya barok döneminden esinlendi. Dantel işlemeli elbisesi ile şıklığını bir kez daha kanıtlayan Wilma Elles, gecede iddialı tarzı ve doğallığıyla davetlilerden tam not aldı.
Instagram hesabından ‘Harika elbiseme herkes bayıldı' notuyla paylaşım yapan Elles’in pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
İstiklal caddesinde patlama haberini yarışmanın bitiminde öğrenen Elles, “çok üzgünüm, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.
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