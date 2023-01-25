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Şişli ‘Fato’sunu Unutmadı

Şişli Belediyesi bir dönem belediye başkanlığını yürüten, sinema sanatçısı Fatma Girik’i unutmadı. 24 Ocak 2022 tarihinde aramızdan ayrılan Girik, ölümünün 1. yıl dönümünde arkadaşları, dostları ve sevenlerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikle anıldı.

Magazin 25.01.2023, 19:43 Emrah
Şişli ‘Fato’sunu Unutmadı

Halkın gönlünde taht kuran, Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olarak taçlandırılan Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Hayat verdiği yüzlerce karakterle sinemada derin izler bırakan Fatma Girik, bir dönem Şişli Belediye Başkanlığı görevini de yürütmüştü. Alışılmışın dışında cesur ve toplumcu felsefesiyle siyasette de fark yaratan Şişli’nin Fato Başkanını ne Şişlililer, ne de sevenleri unuttu.

Girik ölümünün 1. yıldönümünde Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen törenle anıldı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen törene Fatma Girik’in yeğeni Fatma Ahu Turanlı, sanatçının bir dönem menajerliğini yürüten Gazeteci - Yazar Bircan Usallı Silan, Müjdat Gezen, Nur Sürer, Halil Ergün, Meral Orhonsay, Ümit Efekan, Cengiz Özkarabekir, Çiğdem Tunç, Engin Çağlar, Gül Sunal, Yazar Turgay Fişekçi ve birçok tanınmış isim katıldı.
Siyaset dünyasından ise Cumhuriyet Halk Partisi 22 ve 23. Dönem Milletvekili Mustafa Özyürek, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcan’ın yanı sıra, Fatma Girik Dönemi Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyeliği görevini yürüten Cemile Tan da katıldı.

“TOPLUMCU BELEDİYECİLİĞİN İLK NÜVELERİNİN TEMELLERİNİ ATTI”

Anma törenin açılış konuşmasını yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik’in beraber yol yürüdüğü önemli bir isim olduğunu vurgulayarak,
“Fatma Girik, benim şahsımda da önemli izler bırakan bir isimdi. Bugün benim ve arkadaşlarımın hayata geçirmeye çalıştığı, toplumcu belediyeciliğin ilk nüvelerinin temellerini attı. Kendisini, belediye başkanlığı yaptığı Şişli Belediyesi’nde ağırlamayı çok arzu ettik. Ne yazık ki, olmadı. İçimizde bir ukde olarak kaldı. Ama onun adıyla 150 öğrencimizin kaldığı kız yurdumuzu hizmete açtık. Kısaca Fatma Girik, kendi dönemine damga vurmuş çok kıymetli bir insandı” dedi.

“GİRİK’İ SEVGİ DOLU ANILARLA VE SÖZLERLE ANLATTILAR”

Faruk Şüyün’ün moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte dostları Fatma Girik’i sevgi dolu anılarla ve sözlerle anlattılar.
Fatma Girik’i Anma Gecesi’nde dünyaca ünlü piyanist Burçin Büke de iki eser yorumladı. Sanatçının kayıtlı şarkıları plakçalardan dinlenirken, Vadullah Taş Arşivi’nden hazırlanan sergi ise fuaye alanındaki dijital ekranda gösterildi. Ayrıca etkinliğe özel hazırlanan kısa film de Fatma Girik sevenlerini hem duygulandırdı hem de hüzünlendirdi.

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