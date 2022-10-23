Sırp model İstanbul'da dehşeti yaşadı
Bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a gelen 24 yaşındaki Sırp model Sladana Milojev, arkadaşlarıyla Beşiktaş'ta lüks bir gece kulübüne gitti. İddialara göre içtiği ilk bardaktan kısa bir süre sonra kendisinden geçen Sırp model, ertesi gün uyandığında şoke oldu. Gözlerini bir erkek arkadaşının evinde açan Milojev, uyandığında çıplak ve istismara uğramıştı.
Sırp model Sladana Milojev (24), 16 Eylül'de Türkiye'de yaşayan İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ta bir otelde konaklayan Sırp model, 17 Eylül gecesi arkadaşlarıyla birlikte lüks bir gece kulübüne gitti.
KISA SÜRE SONRA KENDİNDEN GEÇTİ
İddiaya göre ünlü model içtiği ilk bardaktan kısa bir süre sonra kendisinden geçti.
ÇIPLAKTI VE İSTİSMARA UĞRAMIŞTI
Sabah'ta yer alan habere göre; ertesi gün gözlerini bir erkek arkadaşının Beşiktaş'taki evinde açan model, uyandığında ise çıplaktı ve istismara uğramıştı.
Yaşananları hatırlamaya çalışan Milojev, evdeki arkadaşına durumu sorduğunda tepkiyle karşılaştı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Bunun üzerine polis merkezine giden Milojev tecavüze uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Rapor alınmak üzere hastaneye götürülen genç kadının, kıyafetleri ise inceleme altına alındı.
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