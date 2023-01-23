Sipahi Dizisi Sevenlerini Üzen Haber

haberine göre; dizisi bu sezonun kadrosu ve konusuyla öne çıkan projeleri arasındaydı. Mehmet ve Sadi Canpolat’ın yapımcılığını üstlendiği dizi Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık gibi ünlü isimleri buluşturmuştu. Birsen Altuntaş'ınine göre; Sipahi si bu sezonun kadrosu ve konusuyla öne çıkan projeleri arasındaydı. Mehmet ve Sadi Canpolat’ın yapımcılığını üstlendiği dizivegibi ünlü isimleri buluşturmuştu.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kahramanlık öykülerini anlatan dizi için final kararı alındı. Kanalla 13 bölüm anlaşması olan CNP Film projeyi daha fazla uzatmama kararı aldı ve 8. bölümde final yapacaklarını ekibe duyurdu ve “Artan maliyetler sebebiyle maalesef 8. bölüm itibariyle final kararı alındı. Hepinizin bu işte emeği çok büyük. Herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer projelerimizde görüşmek üzere…" mesajını paylaştı.