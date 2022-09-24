Sinemaseverlere Cem Karaca müjdesi

2023 yılının son çeyreğinde vizyona girmesi planlanan Anadolu rock türünün kurucularından olan ve güçlü bir rock kültü yaratılmasının öncülerinden Cem Karaca’nın hayatının anlatılacağı filmin senaryosunu ‘Barış Akarsu: Merhaba’ filminin de senaristlerinden ve yönetmeni olan Mert Dikmen kaleme alacak.

Cem Karaca’yı kimin canlandıracağı şimdiden büyük merak konusu.

