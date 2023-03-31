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Sinem Ünsal Yeni Bir Aşka mı Yelken Açtı?
Oyuncu Emre Bey ile Sinem Ünsal, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Emre Bey ve Sinem Ünsal’ın sürekli gülüşü ve sohbet etmeleri "Yeni bir aşk mı başladı?" sorularını akıllara getirdi. İşte detaylar...
Emre Bey ve Sinem Ünsal, Nişantaşı’nda görüntülendi.
Arkadaş grubu ile objektiflere yakalanan Emre Bey ve Sinem Ünsal’ın sürekli gülüşü ve sohbet etmeleri "Yeni bir aşk mı başladı?" sorularını akıllara getirdi.
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|27
|41
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|27
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|28
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|Takımlar
|O
|P
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|28
|69
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|27
|61
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|26
|50
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|28
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|26
|47
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|26
|42
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|25
|42
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|27
|42
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|38
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|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
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|26
|45
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|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
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|34
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|26
|34
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|31
|13. Getafe
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|29
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|28
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|28
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|28
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|26
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|26
|13