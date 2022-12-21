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Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ayrıldı
Ünlü oyuncu Sinem Ünsal ile ünlü oyuncu Halit Özgür Sarı'nın ilişkisine de nazar değdi. İkilinin fikir ayrılıkları sonucu beraberliklerini noktaladığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın Gizli Saklı dizi setinde başlayan ilişkisi de yeni yılı görmeden bitti. Şu günlerde şov dünyasında ayrılık rüzgârları esiyor. Güzel oyuncu Sinem Ünsal'ın partneri Halit Özgür Sarı'yla beraberliği de sona erdi.
İkili fikir ayrılıkları sonucu beraberliklerini noktaladı. Son dönemde peş peşe birçok iş teklifi alan ancak kabul etmeyen Halit Özgür Sarı’nın ayrılığın ardından hayatında yeni bir sayfa açtığı öğrenildi.
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