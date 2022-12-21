Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ayrıldı

haberine göre; oyuncu Sinem Ünsal'ın partneri Halit Özgür Sarı'yla beraberliği de sona erdi. Birsen Altuntaş'ınine göre; Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın Gizli Saklı dizi setinde başlayan ilişkisi de yeni yılı görmeden bitti. Şu günlerde şov dünyasında ayrılık rüzgârları esiyor. Güzel'ın partneri Halit Özgür Sarı'yla beraberliği de sona erdi.

İkili fikir ayrılıkları sonucu beraberliklerini noktaladı. Son dönemde peş peşe birçok iş teklifi alan ancak kabul etmeyen Halit Özgür Sarı’nın ayrılığın ardından hayatında yeni bir sayfa açtığı öğrenildi.