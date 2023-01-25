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Sinem Kobal Ekrana Dönüyor mu?
İkinci çocuğunu sekiz ay önce kucağına alan Sinem Kobal, ekrana dönüş sinyali verdi. Bir süredir ekrandan uzak kalan ünlü oyuncu, projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...
Sinem Kobal, Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecileri kırmayarak yağmurlu havaya rağmen kısa süreli de olsa soruları yanıtlayan oyuncu, "Çocuklar Kenan Bey'e (İmirzalıoğlu) mi emanet?" sorusuna gülerek, "Uzun zaman oldu dışarı çıkmayalı. Bizim kızlar peş peşe geldi. Onlar ile ilgileniyorum. Arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Onun işi vardı ama şimdi evde” yanıtını verdi.
"KAVUŞACAĞIZ"
Sinem Kobal, "Çocuklardan kaynaklı mı proje tercihi yapmıyorsunuz?" sorusuna ise, "Leyla henüz sekiz aylık. Zamanı gelince olacaktır, özledim ben de. Yavaş yavaş dönüş yapacağım ve kavuşacağız ama doğru zamanda doğru projeye karar vermek istiyorum" cevabını verdi. Ardından aracına binen Kobal, daha sonra evinin yolunu tuttu.
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