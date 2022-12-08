Sinem Güven Tatile Çıktı. Uzun Zaman Sonra Bir İlki Yaptı!

Sinem Güven, uzun bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berent Akdemir’le tatile çıktı. Akdemir, İsveçli eski fotomodel Tove Kristina Johansen'le evliyken Güven'le aşk yaşadığı iddia edilmişti.

2020 senesinde İsveçli eski fotomodel Tove Kristina Johansen, 16 yıllık eşi Berent Akdemir’e ihanet gerekçesiyle karşı dava açmıştı. Mahkeme, o dönem Akdemir'in Johansen’e aylık 5 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.

Güven, Tayland tatilinden fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Oyuncu, sevgilisi Akdemir'e sarıldığı karesini de paylaştı. Güven tüm pozlara, "Kısa bir süreliğine cennetten geçtik" dedi.