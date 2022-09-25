Sinan Güleryüz müjdeyi verdi

Emre Kınay’ın da sahibi olduğu Dudu Restoran’da sahne alan şarkıcı sahne öncesi gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Sahnelerinin devam ettiğini dile getiren Sinan Güleryüz, oyuncu eşi Özge Özder ile yeni projesini de açıkladı. Güleryüz; ”Konserlerimiz, sahnelerimiz devam ediyor. En son çıkardığım ‘Anılarımız’ adlı şarkının klip çekimlerini bitirdik. Önümüzdeki günlerde çıkacak“ dedi. Güleryüz, eşi Özge ile yılbaşında yeni yıl sürprizi olarak birlikte söyledikleri bir şarkıyı çıkaracaklarının da müjdesini verdi.