Sinan Akçıl’dan Defne Samyeli açıklaması 

Geçtiğimiz günlerde 120 şubesinin kutlamasını Kıbrıs’ta dev bir organizasyon ile kutlayan Neslim Güngen’in franchise buluşmasına ünlüler akın etti.

Unutulmaz gecede Sinan Akçıl, Işın Karaca ve İrem Derici sahne alarak geceye katılanlara unutamadıkları bir gün yaşattı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geceye katıldı. Ersin Tatar'a plaketini Neslim Güngen takdim etti.

Şarkıcı kimliği ile de ön plana çıkan Neslim Güngen birbirinden güzel parçalarını seslendirerek geceye renk kattı.

Adı son günlerde İrem Derici ile anılan Kurtuluş Kuş'un ünlü şarkıcının sahnesini izlemesi dikkat çekti.

“BU HABERLERİN ÇIKMASI BENİ ŞAŞIRTMIYOR”

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl “Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım, bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor.'' diyerek konuya açıklık getirdi.

Akçıl merakla beklenen ve birçok ünlü ile düet yaptığı 'Piyanist 3' albümünün çıkış tarihini de ilk defa açıkladı. Ünlü şarkıcı 20 Şubat'ta albümün müzikseverler ile buluşacağını söyledi.

Akçıl 2023 yılında evlilik düşünmediğini her yıl evlenen adam konumuna düşmek istemediğini söyleyerek herkesi güldürdü.

“BABA OLMAK İSTERİM”

Başarılı şarkıcı ''Bir gün baba olmak isterim, yanaklarını sıkabileceğim ve müzikal genlerimi aktarabileceğim bir evladım olmasını gerçekten çok isterim'' diyerek babalık özlemini de dile getirdi.

Yavru Vatan Kıbrıs'ı çok sevdiğini ve buradan ev almak istediğini söyleyen Akçıl tüm sevenlerine güzel bir yıl dileyerek sözlerini noktaladı.

