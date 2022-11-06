Sinan Akçıl sahnede pizza siparişi verdi! Kuryenin hayali gerçek oldu

Konser öncesi öğrenci yurdunu ziyaret eden ve öğrenciler ile sohbet eden Sinan Akçıl basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Artvin’e ilk kez geldiğini belirten Akçıl ‘Doğasına hayran kaldım yeşilin diyârında olmaktan çok mutluyum çok heyecanlıyım ilk kez Artvin’de konser vericem GSB Hep Yanında projesi çok güzel gidiyor daha çok şehrimize gitmek daha çok öğrencimiz ile buluşmak istiyorum bu sene hedefimiz 1 milyon izleyiciye ulaşmak bunun için tüm ekip canla başla çalışıyoruz dedi.

SAHNEYE PİZZA SİPARİŞİ

Artvin Çoruh üniversite konseri öncesi sosyal medyadan gelen bir mesajı paylaşan Akçıl mesajda şöyle yazıyordu ‘ abi konserine gelmeyi çok istiyorum ama patronum izin vermiyor o saatte çalışıyorum sahneye pizza siparişi verirsen gelmiş ve seni de görmüş olurum’ çok etkilendim ve arayıp sipariş verdik deneyelim bakalım gelecek mi diyerek sahneye çıktı 4. şarkıdan sonra siparişi getiren kuryeyi sahneye alan Akçıl kuryenin hayalini de gerçekleştirmiş oldu.