Sinan Akçıl meslektaşlarına meydan okudu

Beytepe kampüs’ünde yapılan konserde binlerce öğrenci Sinan Akçıl ile hem eğlenip hem de vizelerin bitişini kutladı. Saat 15:00 da başlayan konserde Akçıl soğuk havaya rağmen iki saate yakın sahnede kaldı.

KENDİSİNE GÜVENEN VARSA GÜNDÜZ KONSERİNE BEKLERİZ

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl “Hayatımda ilk defa saat üç de konser verdim gündüz konseri buna rağmen binlerce öğrenci kardeşim alanda toplanmıştı ve sahnede onlarla birlikte olduk buradan diğer sanatçı arkadaşlarıma seslenmek istiyorum karanlıkta konser verip 50 bin 100 bin kişi demesini biliyorsunuz hodri meydan buyurun gündüz konseri yapalım herkes görsün” diyerek herkese meydan okudu.

FAKE DİNLENME VE İZLENME OLDUĞUNA İNANMIYORUM

Dijital müzik platformu spotify’ın 2022 yılı raporunu açıklaması üzerine de konuşan Akçıl ‘ çok mutlu oldum dinlenme sayılarını görünce bunun açıklanması çok güzel herkes neyin ne olduğunu görmüş oluyor aynı açıklamayı YouTube’dan da bekliyorum asıl orada her şey ortaya çıkacak burada rapçiler önde olabilir ama YouTube’da o işler değişir. İzlenme ve dinlenme satınalma olaylarına da inanmıyorum bence eskiden yapılıyormuş ama artık o işler imkansız mesela benim şimdiye kadarki izlenmemi satın almak için 10 yılda en az 3 milyon dolar harcamam lazım bu da bana saçma geliyor.