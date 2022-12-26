Sinan Akçıl'ın yeni aşkı Defne Samyeli!

haberine göre; Ünlmüzisyen Defne Samyeli ile aşk yaşadığını öğrendim. En son adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli, meğer yeni single çalışmaları sırasında Sinan Akçıl’la yakınlaşmış! Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ınine göre; Ünlmüzisyen Sinan Akçıl ’ın, sahnelerin gözde ismiileyaşadığını öğrendim. En son adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli, meğer yeni single çalışmaları sırasında’la yakınlaşmış!

Haber spikerliğini bıraktıktan sonra müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen Defne Samyeli’nin sahnelerdeki başarısını güzel bir single çalışmasıyla taçlandırmak istediğini duymuştum. “Şarkı fakrikatörü” Sinan Akçıl’ın kapısını çalan Samyeli, çalışmalar sırasında yakışıklı müzik adamının kalbini çalmayı başarmış.

Bir süredir aşk yaşayan çift, kimselere görünmemek için azami dikkat gösteriyormuş. Bu arada Sinan Akçıl, ocakta çıkacak yeni şarkısını da ilk olarak Defne Samyeli’ye dinletmiş. Stüdyoya girerken birlikte görülen çiftin çok mutlu ve keyifli olduğu da gelen bilgiler arasında.