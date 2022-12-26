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Sinan Akçıl'ın yeni aşkı Defne Samyeli!
En son adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli, meğer yeni single çalışmaları sırasında Sinan Akçıl'la yakınlaştığı öğrenildi. İkili, kimselere görünmemek için azami dikkat gösteriyormuş
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlmüzisyen Sinan Akçıl’ın, sahnelerin gözde ismi Defne Samyeli ile aşk yaşadığını öğrendim. En son adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli, meğer yeni single çalışmaları sırasında Sinan Akçıl’la yakınlaşmış!
Haber spikerliğini bıraktıktan sonra müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen Defne Samyeli’nin sahnelerdeki başarısını güzel bir single çalışmasıyla taçlandırmak istediğini duymuştum. “Şarkı fakrikatörü” Sinan Akçıl’ın kapısını çalan Samyeli, çalışmalar sırasında yakışıklı müzik adamının kalbini çalmayı başarmış.
Bir süredir aşk yaşayan çift, kimselere görünmemek için azami dikkat gösteriyormuş. Bu arada Sinan Akçıl, ocakta çıkacak yeni şarkısını da ilk olarak Defne Samyeli’ye dinletmiş. Stüdyoya girerken birlikte görülen çiftin çok mutlu ve keyifli olduğu da gelen bilgiler arasında.
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