Sinan Akçıl'ın Eski Sevgilisi Hadise ile Adının Aşk Dedikodusuna Karıştığı Defne Samyeli Yorumu Dikkat Çekti

Sinan Akçıl 'ın 2. Sayfa Instagram hesabına yaptığı yorum dikkat çekti.

Şarkısı, eski sevgilisi Hadise ile adının aşk dedikodusuna karıştığı Defne Samyeli için yorumda bulundu.

TV8'de ekrana gelen 2. Sayfa programına katılan modacı Muammer Ketenci, yılbaşı gecesi için En Şık ve En Rüküş'ü seçti.

Ketenci, En Şık ismi Hadise, En Rüküş ise Samyeli olduğunu belirtti.

2. Sayfa Instagram hesabının Ketenci'nin video'sunu paylaşması üzerine şarkıcı da yorumda bulundu.

Akçıl, "Neye göre rüküş kime göre rüküş" yorumunda bulunması dikkat çekti.

AŞK YOK DEMİŞTİ

Defne Samyeli, yılbaşı gecesinde sinan Akçıl'la ilgili aşk sorularına, ""Müzik aşkım var. Aylardır birkaç parça üzerinde çalışıyoruz. Şarkı seçme ve hazırlama süreçleri çok zor geçiyor. Bu yüzden Sinan'la birkaç aydır çalışıyoruz. Şimdi çok iyi noktalara gelmiş bulunuyoruz. Bu tip dedikodular hep oluyor ve yaptığınız işi gölgeliyor ama artık alıştım diyebilirim" demişti.