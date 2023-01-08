Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Aşkının Bitme Sebebi Ortaya Çıktı!

haberine göre; Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilişkisinin Defne Samyeli yüzünden bittiği iddia edildi. Milliyet'ten Hüseyin Altun'unine göre; Sinan Akçıl ile'nun ilişkisininyüzünden bittiği iddia edildi.

Kalaycıoğlu’nun, sevgilisi Akçıl’ın adının Samyeli'yle anılmasından rahatsız olduğu öğrenildi. Akçıl, Samyeli'yle aşk haberlerini yalanlamasına rağmen Kalaycıoğlu'nu ikna edemedi.

Akçıl'ın son dönemde Samyeli'yle yeni çıkaracağı eseri için sık sık buluşmasından rahatsız olan Kalaycıoğlu, kıskançlık yüzünden ilişkisine noktayı koydu. Kalaycıoğlu’nun, şarkıcıyla beraber yaşadığı evi terk ettiği söyleniyor. Çift, ilişkilerinin başladığı ilk günlerde Paris'e gitmişti.