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Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Aşkının Bitme Sebebi Ortaya Çıktı!
Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu aşkı kıskançlık yüzünden bitti. Kalaycıoğlu, sevgilisinin adının Defne Samyeli'yle anılmasından rahatsız olup, ilişkisini bitirdi. İşte haberin detayları...
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilişkisinin Defne Samyeli yüzünden bittiği iddia edildi.
Kalaycıoğlu’nun, sevgilisi Akçıl’ın adının Samyeli'yle anılmasından rahatsız olduğu öğrenildi. Akçıl, Samyeli'yle aşk haberlerini yalanlamasına rağmen Kalaycıoğlu'nu ikna edemedi.
Akçıl'ın son dönemde Samyeli'yle yeni çıkaracağı eseri için sık sık buluşmasından rahatsız olan Kalaycıoğlu, kıskançlık yüzünden ilişkisine noktayı koydu. Kalaycıoğlu’nun, şarkıcıyla beraber yaşadığı evi terk ettiği söyleniyor. Çift, ilişkilerinin başladığı ilk günlerde Paris'e gitmişti.
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