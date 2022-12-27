Sinan Akçıl ile Ajda Pekkan'dan El Ele Poz 

Son olarak Defne Samyeli ile adı anılan Sinan Akçıl, yılbaşı için Kıbrıs'a geldi. Şarkıcı, havalimanında Süperstar karşılaştı. Geçtiğimiz haftalarda sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu yedi saatlik ameliyat olan Pekkan, yılbaşı gecesi sahne alacağı Kıbrıs'a erkenden gitti.

Akçıl, alanda Pekkan'la el ele karesini Instagram'dan yayınlayıp, "Efsanem ile beraber indik. Her şey yolunda... İyiymiş ve sahnelere hazır" dedi.