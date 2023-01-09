Sinan Akçıl: Aşka Açığım

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl “Bakıyorum da benden başka konser veren yok gündüz. Herkes uyuyor.” dedi.

Piyanist3 albümünden de bahseden Akçıl “Bu albümde çok kişi var. Hakan Altun, Bengü gibi sürpriz isimler de var. Ben bu albüme genel olarak şey diyorum ‘Pop müziğin başkaldıran çocuklarının son isyanıdır. Bu albüm ile pop müziği tekrardan ayağa kalkacaktır. Zaten şu an da gayet iyi gidiyor.” dedi.

2022’nin kendisi için nasıl geçtiğinden bahseden Akçıl “Ben onu 31 Aralık gecesinde bıraktım. O yıla dönmek istemiyorum. Boşandığım sene. Bazı konularda verimli geçmedi. Yeni yılda ise yeni aşklar, yeni şarkılar el ele tutuşmuş gel gel diyor. Aşka açığım. Aşk haberlerim ile ilgili dedikoduları da normal karşılıyorum. Tamamen yalan ise sinirleniyorum. Eğer bir ihtimal var ise gülümsüyorum. Gerçek ise gazeteyi kapatıp köşeme geçiyorum.” dedi.



