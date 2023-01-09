Sinan Akçıl: Aşka Açığım
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da üniversiteli gençlerle buluştu. Programda Sinan Akçıl sahne aldı. Akçıl, “Yeni yılda yeni aşklar, yeni şarkılar el ele tutuşmuş gel gel diyor. Aşka açığım” dedi.
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl “Bakıyorum da benden başka konser veren yok gündüz. Herkes uyuyor.” dedi.
Piyanist3 albümünden de bahseden Akçıl “Bu albümde çok kişi var. Hakan Altun, Bengü gibi sürpriz isimler de var. Ben bu albüme genel olarak şey diyorum ‘Pop müziğin başkaldıran çocuklarının son isyanıdır. Bu albüm ile pop müziği tekrardan ayağa kalkacaktır. Zaten şu an da gayet iyi gidiyor.” dedi.
2022’nin kendisi için nasıl geçtiğinden bahseden Akçıl “Ben onu 31 Aralık gecesinde bıraktım. O yıla dönmek istemiyorum. Boşandığım sene. Bazı konularda verimli geçmedi. Yeni yılda ise yeni aşklar, yeni şarkılar el ele tutuşmuş gel gel diyor. Aşka açığım. Aşk haberlerim ile ilgili dedikoduları da normal karşılıyorum. Tamamen yalan ise sinirleniyorum. Eğer bir ihtimal var ise gülümsüyorum. Gerçek ise gazeteyi kapatıp köşeme geçiyorum.” dedi.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|17
|34
|4. Adana Demirspor
|17
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|16
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Kayserispor
|17
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Ankaragücü
|17
|19
|12. Giresunspor
|17
|19
|13. Gaziantep FK
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|17
|17
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|15
|25
|8. Rayo Vallecano
|16
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4