Simge Sağın Taburcu Oldu 

Simge Sağın, Vadistanbul Jolly Joker konserine 15 dakika kala rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede odasında açıklama yapıp, hayranlarını bilgilendiren şarkıcı, taburcu oldu.



Instagram'dan açıklama yapan şarkıcı, "Herkese merhaba... Dün akşam konsere 15 dakika kala rahatsızlandım ve ne yazık ki konserimizi gerçekleştiremedik. Viral bir enfeksiyon varmış. Şimdi evdeyim. Dinleniyorum, iyiyim. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Lütfen sizde dikkat edin. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle" dedi.