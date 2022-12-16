Son Dakika
Simge Sağın Hastanelik Oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, konserine dakikalar kala hastanelik oldu. Hastane odasından serum yerken açıklama yapan ünlü şarkıcı, durumu hakkında hayranlarına bilgi verdi. İşte detaylar...
Son dönemde çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Simge Sağın, hastanelik oldu.
Yeni şarkı hazırlığında olan ve son dönemde birçok şehirde hayranlarının karşısına çıkan şarkıcı, Vadistanbul Jolly Joker konserine 15 dakika kala rahatsızlandı.
Hastaneye kaldırılan Sağın, Instagram'dan açıklama yaptı. Hastane odasında video çeken şarkıcı, "Bu akşam Vadistanbul Jolly Joker konserime çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu. İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim. Gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bile ne olursun sahneye mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere... Hepinizden özür diliyorum" dedi.
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