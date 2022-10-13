Simge Sağın Gülşen’e meydan okuyor! 

41 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetleriyle dikkat çekmeyi başardı.

*Konserinde hayranları için sevilen şarkılarını seslendiren popçu, derin yırtmaçlı bir elbise giydi.

Konserinden kareleri Instagram hesabından paylaşan Sağın, binlerce beğeni aldı.

Şarkıcının kostümünü abartılı bulan da oldu.

Bazı takipçileri, bu cesur kıyafetin “Gülşen”i çağrıştırdığını yazdı. Hatta bir kullanıcı, “Gülşen’e rakip doğuyor” şeklinde yorum yaptı.



